Sudan'da Etiyopyalı milislerin saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti

Sudan Dışişleri Bakanlığı, doğuda Etiyopya sınırındaki El Girayş köyüne Etiyopyalı milislerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Şifta milisleri" adını kullanan Etiyopya güçleri tarafından Sudan'ın doğusundaki El Girayş köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kadın ve bir çocuk öldü, 2 kadından ise haber alınamıyor.

Saldırı, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Faşka bölgesine 5 kilometre mesafede gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya milis güçlerinin saldırısını kınadı, uluslararası toplumu Etiyopya'ya tepki vereye çağırdı.

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır sınır ihlali iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve dün Etiyopya jetlerinin anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da artmıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, dün, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık'ta, Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem