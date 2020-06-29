Sudan'da eski üst düzey 9 kişi "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı
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Sudan'da eski üst düzey 9 kişi "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı

Sudan'da, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in kapatılan partisi Ulusal Kongre ve İslami Harekete mensup 9 kişinin, başkent Hartum'daki bir evde "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'da eski üst düzey 9 kişi
29.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:58

Sudan'da, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in kapatılan partisi Ulusal Kongre ve İslami Harekete mensup 9 kişinin, başkent Hartum'daki bir evde "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, istihbarat birimlerinin dün başkentte bir eve gerçekleştirdiği ortak operasyonda, kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre ve İslami Harekete mensup bazı yöneticilerin düşmanca eylemler planladıklarının ortaya çıktığı, baskında yakalanan 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongrenin Genel Başkanı İbrahim Gandur da başkent Hartum'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Dün, başkente giriş çıkışların ve köprülerin kapatılması, güvenlik önlemlerinin artırılması üzerine bazı haber kaynaklarında darbe girişimi söylentileri yayılmış, ordu, önlemlerin Aralık 2018 devrimi taraftarlarınca ülke genelinde düzenlenecek 30 Haziran gösterileri kapsamında alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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