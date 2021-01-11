Sudan'da eski rejimle bağlantısı sebebiyle kamudan ihraç edilenler kararın iptalini istedi

Sudan'da eski rejimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle hükümete bağlı "Ömer el-Beşir Rejiminin Ortadan Kaldırılması Komisyonu"nun ihraç ettiği yüzlerce kamu görevlisi, temyiz başvurularına cevap verilmesini bekliyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığından ihraç edilenler için hukuk komitesi üyeleri, başkent Hartum'da, geçiş yönetimi hükümetince görevine son verilen kamu çalışanlarının hukuk mücadelesi hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Komite Başkanı Siracuddin Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah'a Ömer el-Beşir Rejimini Ortadan Kaldırma Komitesinin Dışişleri Bakanlığından işten çıkardığı çalışanlarla ilgili kararının yeniden gözden geçirilmesi için 12 Ekim 2020'de talepte bulunduk. Yargıtay Başkanı itirazları değerlendirmek için 5 komisyon kurdurdu. Buna sevinmiştik ancak 4 ay geçmesine rağmen bu itirazlar dikkate alınmadı." dedi.

Hamid, tüm kamu kurumlarında işten çıkarma kararlarının iptali için dava açanların sayısının iki bini geçtiğini söyledi.

Sudan hükümeti, 29 Şubat 2020'de, Dışişleri Bakanlığında devrik lider Ömer el-Beşir ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle büyükelçilerin de bulunduğu 109 diplomatın görevlerinden alındığını bildirmişti.

Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Vekili Muhammed el-Feki Süleyman, 10 Haziran 2020'de devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Zekat Kurumu gibi farklı kurumlarda çalışan 651 üst düzey yönetici ve memurun devrik lider Beşir ile bağlantılı olduğu için işlerine son verildiğini belirmişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem