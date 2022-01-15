Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin hapisteki sembol isimlerinin süresiz açlık grevi 4'üncü gününe girdi.

Gözaltındaki Savunma Heyeti üyesi avukat Ahmed es-Senusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi nedenlerle hapiste tutulanların geçen çarşamba başlattıkları açlık grevini serbest bırakılana ya da yargılanana dek sürdüreceklerini söyledi.

Es-Senusi, "Siyasi nedenlerle gözaltına alınanlar yaklaşık 2 yıl hapis yattı. Haklarında 3 kez salıverilme kararı bulunmasına rağmen hala içerideler." dedi.

Kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin eski başkent sorumlusu Enes Ömer'in oğlu Muhammed de Umdurman kentindeki El Huda Hapishanesi'nde tutulan babası ve diğer mahkumların açlık grevini sürdürdüğünü belirtti.

Muhammed, "Açlık grevi ancak evlerine döndüklerinde ya da mahkemeye çıkartıldıklarında sona erecek. Yakınlarımızın sağlıkları ve güvenliklerinden tamamen yetkilileri sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanı İbrahim Gandur ve partinin 11 üyesi, süresiz açlık grevi başlatmıştı.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir'in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir'e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.

Gandur'un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020'de "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.