Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı
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Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı

Sudan Yasa Dışı ve Şüpheli Zenginleşme ile Mücadele Savcılığı, hakkında yakalama kararı çıkartılan eski İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'a, en geç bir hafta içinde en yakın polis merkezine teslim olma çağrısı yaptı.

30.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:00
Sudan'da eski istihbarat başkanına

Yasa Dışı ve Şüpheli Zenginleşme ile Mücadele Savcılığı, hakkında yakalama kararı çıkartılan eski İstihbarat Başkanı Salah 'a, en geç bir hafta içinde en yakın merkezine teslim olma çağrısı yaptı.

Vekili Selva Halil imzasıyla Sudan gazetelerine verilen ilanda, zanlının hakkındaki kararın infazını engellemek için kaçtığı ya da gizlendiği, bir hafta içinde teslim olmaması durumunda gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Sudan Başsavcısı Tac es-Sir, geçen hafta yaptığı açıklamada, İnterpol aracılığıyla Kuş hakkında yakalama talebinde bulunulacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'daki askeri darbeyle azledilmesinin ardından ortaan kaybolan Kuş'un Mısır'da olduğu belirtiliyor.

Kuş, Beşir karşıtı gösterilerde ölen ve yaralanan protestoculara müdahale emrini vermekle suçlanıyor.

Kaynak: AA
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