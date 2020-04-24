Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Beşir'e yakın iş adamının malvarlığına el konuldu Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e yakın bir iş adamının 1,2 milyar dolar mal varlığına el koydu.

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e yakın bir iş adamının 1,2 milyar dolar mal varlığına el koydu.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, yaptığı açıklamada, Beşir'e yakın isimlerden iş adamı Abdulbasıt Hamza'ya ait değeri 1 milyar 200 milyon doları bulan hisse senedi ile arsaya el konulduğunu söyledi.

El konulan arsaların bir milyon dönüm olduğunu dile getiren Süleyman, gasbedilen varlıkların geri alınmasının ülkedeki ekonomik durumun iyileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Komisyon üyesi Salah Menna da iş adamı Hamza'nın kamuya ait 2 milyar doları zimmetine geçirdiğini, el konulan arsalar ve hisse senetlerinin değerinin 1,2 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık'ta bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden kurtulamadı.

Kaynak: AA