Sudan'da El-Beşir döneminin hapisteki sembol isimleri açlık grevine son verdi - Haberler
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Sudan'da El-Beşir döneminin hapisteki sembol isimleri açlık grevine son verdi

Sudan'da El-Beşir döneminin hapisteki sembol isimleri açlık grevine son verdi
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da 2019'daki askeri müdahale ile görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin hapisteki sembol isimleri, mahkemeye çıkarılmalarının ardından açlık grevlerini sonlandırdı.

Sudan'da 2019'daki askeri müdahale ile görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin hapisteki sembol isimleri, mahkemeye çıkarılmalarının ardından açlık grevlerini sonlandırdı.

Tutukluları Savunma Komitesi üyesi Ahmed es-Senusi, AA muhabirine, "Eski iktidar partisi Ulusal Kongre Genel Başkanı İbrahim Gandur ve Sudan Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Cazuli, bugün mahkemeye sevk edilmelerinin ardından açlık grevini sona erdirdiler." dedi.

Senusi, Terör ve Devlete Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcılığının, mahkemeye "anayasal düzeni yıkma ve terör örgütü kurma" suçlamalarının bulunduğu bir dosya teslim ettiğini ve mahkemenin 23 Ocak'a oturum tarihi belirlediğini kaydetti.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur ve 11 parti üyesi, 2 yılı aşkın süredir yargılanmadan cezaevinde tutulmalarını protesto için 11 Ocak'ta süresiz açlık grevi başlatmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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