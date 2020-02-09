09.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:14

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle geçen yıl iktidar ve rejim değişikliğinin yaşandığı Sudan'da, ekmek ve yakıt protestoları yeniden başladı.

Sudan'ın kuzeydoğusundaki Atbera kentinde ekmek ve akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç gün önce başlayan protesto gösterileri başkent Hartum'a sıçradı.

Hartum'da gece saatlerinde caddelerde toplanan gruplar, fırınlar ve akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarla toplu ulaşımdaki yetersizlikleri protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Hartum'un Bahri, Umdurman gibi bölgelerinde lastikler yakarak ana caddeleri trafiğe kapatan eylemciler, hükümetten ekmek ve akaryakıt sorununu bir an önce çözmesini istedi.

Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da yaklaşık bir haftadır fırınlarla akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ülkede bir süredir mutfak tüpü de temin edilemiyor. Benzin sıkıntısı nedeniyle toplu ulaşımda yaşanan ciddi kriz vatandaşın tepkisini çekiyor.

Yılda yaklaşık 2 milyon ton buğday tüketen Sudan, bunun ancak yüzde 17'sini kendisi üretebiliyor. Abdullah Hamduk hükümeti ise mali kriz nedeniyle ithalat konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Ekmek ve akaryakıttaki devlet desteğinin kalkıp kalkmayacağı ise gelecek ay yapılacak kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA