Sudan'da Ekmek Fiyatları Protesto Edildi- Parti Merkezi Ateşe Verildi- Sokağa Çıkma Yasağı İlan...
- Sudan'da ekmek fiyatları protesto edildi Parti merkezi ateşe verildi Sokağa çıkma yasağı ilan edildiHARTUM - Ekonomik krizden şikayetçi olan Sudanlılar sokaklara döküldü.
- Sudan'da ekmek fiyatları protesto edildi
Parti merkezi ateşe verildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
HARTUM - Ekonomik krizden şikayetçi olan Sudanlılar sokaklara döküldü. Ekmek fiyatlarındaki fahiş artıştan ve artan hayat pahalılığından şikayetçi olan insanlar ülkenin çeşitli şehirlerinde yürüyüş düzenledi.
İktidar partisinin merkezi ateşe verildi
Polis, kamu binalarını koruma altına alırken, binalara yaklaşanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin Atabara'daki parti merkezine saldıran bazı protestocular, parti merkezini yağmalayıp, binayı ve çevresindeki araçları ateşe verdi. Protestoların sıçradığı Kurdufan ve En Nahud şehirlerinde ise adli bir vaka yaşanmadığı bildirildi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Protestoların yayılması ve şiddet olaylarının artması üzerine Devlet Güvenlik Komitesi, akşam 6 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ve süresiz tatil ilan etti.