Sudan'da "Eğitimi İyileştirme Projesi"

Sudan Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 22 milyon avroluk "Eğitimi İyileştirme Projesi"nin başladığını duyurdu.

Proje, Sudan'ın 18 eyaletinden 7'sini kapsıyor.

Konuya ilişkin El-Şuruk TV'ye açıklama yapan, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sera Eş-Şeyh, "Sudan'da eğitim kalitesini artıracak bu proje 2020'ye kadar devam edecek. Milyonlarca Sudanlı çocuğu ilgilendiren bu program, Kızıldeniz, Kesele, Gadaref, Mavi Nil, Güney Kordofan, Beyaz Nil ve Hartum eyaletlerini kapsayacak." dedi.

Proje kapsamında okul binalarının geliştirileceğini aktaran Şeyh, ayrıca eğitim müfredatlarının değiştirileceğini ve Sudanlı öğretmenlerin de eğitime tabi tutulacağını kaydetti.

Şeyh, eğitim alanında çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarını projeye katkıda bulunmaya çağırdı.

Dünya Bankası tarafından 2017'de "eğitim projelerine finansman için uygun ülkeler" arasında gösterilen Sudan, nisan ayında Avrupa Birliği ile eğitim kalitesini artırmak için 22 milyon avroluk projeye imza atmıştı.