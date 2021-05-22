Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
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Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti

Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Behram Abdelmunim Mohamed Mustafa - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Said, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyindeki sivil yapının ülkedeki sivil kurumların zayıflamasına sebep olan ilk suçlu olarak görüldüğünü söyledi.

Said, bu zayıflamanın devletin tüm eklemlerine uzandığını ve güven ortamından yoksunluğa, yasa çıkaramama ve güvenliği sağlayan askeri güçlerin kontrol edilememesine götürdüğünü öne sürdü.

Konseydeki sivillerin görüşlerinin dikkate alınmamaya başladığına dikkat çeken Said, Egemenlik Konseyi içinde Anayasal yetkilerin aşıldığını ve bunu görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Egemenlik Konseyindeki sivil yapı, karar almaya katılmayan yalnızca uygulama aygıtı durumuna dönüştü." diyen Said, nizami güçlerin ve askeriyenin birleştirilmesi ve silah kullanan yapıların yasallaştırılması şeklinde olmak üzere yeniden yapılanma talebinde bulundu.

Said, hükümetin Sudan halkının sıkıntılarını azaltma konusunda başarısız olduğunu belirterek, "Katılmaya aciz olduğum için değil ancak halkımızın daha fazla zillete düşmesine katılmayı reddettiğim için Egemenlik Konseyine istifamı sundum." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için 12 Mayıs'ta başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Olayların ardından Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behram Abdelmunim Mohamed Mustafa

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Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti - Haberler
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