Sudan'da dünkü gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 89 polisin yaralandığı açıklandı

Sudan polisi, dünkü askeri müdahale karşıtı protestolarda bir kişinin öldüğünü, 89 polisin yaralandığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, ordunun 25 Ekim'de aldığı kararları protesto amacıyla Hartum'un farklı bölgelerinde yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiği, emniyet güçlerinin de halkın güvenliği için bazı bölgelerde olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Polisin asgari güç kullandığı aktarılan açıklamada, protestoculara karşı kesinlikle gerçek mermiyle müdahale edilmediği savunuldu.

Açıklamada, "17 Kasım gösterilerinde Bahri bölgesinde bir kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi. Bazıları ağır 89 polis yaralandı. Üç polis aracı tahrip edildi. Bir polis aracı yakıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, çarşamba günü Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Komite açıklamasında, güvenlik güçlerini göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmekle suçlamıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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