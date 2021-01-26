Sudan'da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı
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Sudan'da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı

26.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:02
Sudan'da döviz yokluğu sebebiyle ithalatın yapılamaması yakıt ve elektrikte krize yol açtı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da döviz yokluğu sebebiyle gerekli ithalatın yapılamaması enerjide dışa bağımlı ülkede ciddi krize neden oldu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da döviz yokluğu sebebiyle gerekli ithalatın yapılamaması enerjide dışa bağımlı ülkede ciddi krize neden oldu.

Sudan Enerji ve Maden Bakanı Hayri Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, artan elektrik kesintilerinin yakıt yetersizliği nedeniyle santrallerde üretimin durmasından kaynakladığını söyledi.

Enerjide dışa bağımlı olduklarını ifade eden Bakan Abdurrahman, tüp dolum tesisindeki bakım çalışmaları ve ithalat için yeterli dövizin bulunmaması sebebiyle de gaz krizi yaşandığını dile getirdi.

Abdurrahman, yakıt krizini birkaç gün içerisinde çözme sözü verdi.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Elektrik, akaryakıt ve un ithalatta bağımlılığın yüksek olduğu kalemler olarak öne çıkıyor.

Mutfak tüpü karaborsadan temin edilebilirken, akaryakıt istasyonları ile fırınlarda uzun kuyruklar oluşuyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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