Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi - Haberler
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Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi

AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Yüzlerce Sudanlı (UNITAMS) merkezi önünde toplanması Protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, bazı diplomatik misyonların ülkenin içişlerine müdahalesini protesto etti.

Yüzlerce Sudanlı (UNITAMS) merkezi önünde toplanması

Protesto gösterisinden detaylar

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, bazı diplomatik misyonların ülkenin içişlerine müdahalesini protesto etti.

Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi

Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi

Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi

Birleşmiş Milletler, Protesto, Hartum, Sudan, Güncel, Haber

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