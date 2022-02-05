Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteri düzenlendi
AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Yüzlerce Sudanlı (UNITAMS) merkezi önünde toplanması Protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, bazı diplomatik misyonların ülkenin içişlerine müdahalesini protesto etti.
Yüzlerce Sudanlı (UNITAMS) merkezi önünde toplanması
Protesto gösterisinden detaylar
HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, bazı diplomatik misyonların ülkenin içişlerine müdahalesini protesto etti.