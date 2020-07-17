Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi Sudan'da yüzlerce kişi, hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkardığı yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi.

Sudan'da yüzlerce kişi, hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkardığı yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi.

İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanan, "Allah'ın dini ve İslam'ın hükümleri kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Allah'ın kanunları değiştirilemez", "İslam ümmetin anayasasıdır", "Bu halk, Müslüman bir halktır" şeklinde slogan attı.

Hartum Valiliği, gösterilere yoğun katılımın engellenmesi amacıyla bugün tüm köprüleri ve büyük camileri kapatmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz'da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan'da bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi, gayrimüslimlere alkol serbestliği ve zina tanımında yapılan değişikliğe şiddetle karşı çıkarken, Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi de geçici hükümeti devirmekle tehdit etmiş, asker ve polise hükümetin emirlerini dinlememe çağrısı yapmıştı.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.

Kaynak: AA