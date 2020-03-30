Sudan'da devrik rejimin hapisteki sembol isimlerinin aileleri, Kovid-19 nedeniyle yakınlarının... Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği darbenin ardından hapse atılan rejimin üst düzey isimlerinin aileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği darbenin ardından hapse atılan rejimin üst düzey isimlerinin aileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

Başkentteki Kuber Hapishanesinde yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan eski rejimin üst düzey isimlerinin aileleri, Başsavcılık binası önünde toplanarak, Kovid-19 bulaşma tehlikesi nedeniyle hükümete yakınlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tutuklu yakınları, Başsavcılık ofisine sundukları dilekçede, 60 yaşın üstünde olanların daha çok risk altında bulunduklarını, sağlık şartları sebebiyle yakınlarının cezalarını zorunlu ev hapsinde tamamlamalarını talep etti.

Sudan makamları, 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından iktidarı devralan, kısa süre sonra da lağvedilen Askeri Geçiş Konseyi'ne darbe teşebbüsünde bulundukları suçlamasıyla Beşir rejiminden 23 isim ile asker ve sivillerden 32 kişiyi tutuklamıştı.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yarından itibaren akşam 18.00 sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Sudan'da hükümet, son olarak çarşı ve dükkanların saat 16.00'da kapatılması kararını aldı.

Sudan'da şu ana kadar 6 kişide virüs tespit edilirken bunlardan 2'si yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA