Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması
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Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için başkent Hartum'da hakim karşısına çıktı.

14.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:44
Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması

Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için başkent Hartum'da hakim karşısına çıktı. Devrik lider el-Beşiri'in yakınları ise suçlamaları protesto etmesi üzerine duruşmayı yöneten hakim el-Sadık el-Fekki Abdülrahman tarafından salondan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması
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