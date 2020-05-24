Sudan'da devrik lider Beşir ve ortaklarının 4 milyar dolarlık mal varlığına el konuldu
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Sudan'da devrik lider Beşir ve ortaklarının 4 milyar dolarlık mal varlığına el konuldu

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, geçen sene darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, aile üyeleri ve ortaklarının 4 milyar dolar değerinde mal varlığına el koydu.

Sudan'da devrik lider Beşir ve ortaklarının 4 milyar dolarlık mal varlığına el konuldu
24.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:49

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, geçen sene darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, aile üyeleri ve ortaklarının 4 milyar dolar değerinde mal varlığına el koydu.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Salah Menna, yaptığı açıklamada, komisyonun el koyduğu Beşir ve yakınlarının farklı şirketlerdeki hisseleriyle gayrimenkullerinin değerinin 4 milyar dolara yakın olduğunu belirtti.

Menna, geçen ay yaptığı açıklamada da Beşir'e yakın isimlerden iş adamı Abdulbasıt Hamza'nın kamuya ait 2 milyar doları zimmetine geçirdiğini, kamudan gasbedilen 1,2 milyar dolar değerinde arsa ve hisse senedine el konulduğunu duyurmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Beşir'i soykırımdan işkenceye kadar hesap vereceği zorlu bir süreç bekliyor

Eski Sudan Cumhurbaşkanı, iktidara geldiği 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak, Darfur ve Mavi Nil'de insanlık suçları, tecavüz, işkence, zorla kaybetme, rejim karşıtı protestocuların öldürülmesi ve diğer yolsuzluk suçlamalarından hakim karşına çıkacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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