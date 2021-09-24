Sudan'da darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sudani gazetesinin haberine göre, Silahlı Kuvvetler, kalkışma sırasında Zain ve Sudani telekom şirketlerinin ana hatlarını patlatarak ülke genelinde iletişim kanallarını tamamen kesmekle görevli olduğu belirtilen 5 kişiyi dün yakaladı.

Darbenin başarılı olması için en fazla aboneye sahip bu iki şirketin seçildiği kaydedilen haber de, zanlıların ellerindeki patlayıcının infilak etmesiyle yaralandıkları ve amaçlarına ulaşamadıkları belirtildi.

Kalkışmayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde tespit edilen zanlıların gözaltına alındıkları aktarılan haber de, yoğun koruma altında hastanede tedavi edilen zanlıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbe kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ordunun darbe girişiminin müsebbibi olarak siyasi güçleri hedef göstermesi üzerine hükümetin sivil kanadı, askerlerin açıklamalarını "darbe girişiminden daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.