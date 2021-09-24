Sudan'da darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sudani gazetesinin haberine göre, Silahlı Kuvvetler, kalkışma sırasında Zain ve Sudani telekom şirketlerinin ana hatlarını patlatarak ülke genelinde iletişim kanallarını tamamen kesmekle görevli olduğu belirtilen 5 kişiyi dün yakaladı.

Darbenin başarılı olması için en fazla aboneye sahip bu iki şirketin seçildiği kaydedilen haber de, zanlıların ellerindeki patlayıcının infilak etmesiyle yaralandıkları ve amaçlarına ulaşamadıkları belirtildi.

Kalkışmayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde tespit edilen zanlıların gözaltına alındıkları aktarılan haber de, yoğun koruma altında hastanede tedavi edilen zanlıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbe kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ordunun darbe girişiminin müsebbibi olarak siyasi güçleri hedef göstermesi üzerine hükümetin sivil kanadı, askerlerin açıklamalarını "darbe girişiminden daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı

Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Balotelli Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sudan'da darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:56:01. #1.17#