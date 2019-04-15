Sudan'da Darbe: Askeri Konsey Eski Hükümet Üyelerini Tutukladı

Sudan'da askeri darbenin ardından yönetime el koyan geçici askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı.

Konsey sözcüsü Şemsettin Şanto, yeni başbakana muhalefetin karar vereceğini söyledi ve onların tercihinin uygulanacağına söz verdi.

Sudan'da aylar süren protestolar, Perşembe günü Ömer El Beşir'in askeri darbe ile görevden alınmasına yol açmıştı. Askeri konsey tarafından tutuklandığı ve güvenli bir yere götürüldüğü açıklanan El Beşir'in nerede olduğu bilinmiyor.

Göstericiler ülkeye sivil bir yönetim gelene kadar sokaklarda kalmaya devam edeceklerini söylüyor.

Başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı binası önünde de oturma eylemi sürüyor.

'Başbakanı biz atamayacağız'

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen geçici askeri konsey temsilcileri, muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştığı bir sivil hükümet atayacaklarını söyledi.

Konsey sözcüsü Şanto, "Biz başbakan atamayacağız, onlar kendi başbakanlarını seçecek" dedi ve sokaktaki protestoculara, eylemlerini sonlandırmaları için güç uygulamayacaklarını açıkladı.

Şanto öte yandan protestoculara kentlerdeki günlük hayatı engellememe, yol kesme eylemleri yapmama çağrısında bulundu ve ekledi:

"Eline silah alanlara hoşgörü gösterilmeyecek."

Askeri konsey toplantıda bir dizi karar daha açıkladı. Bunlardan bir kısmı şöyle:

Abdul Fattah Abdulrahman Burhan da Cumartesi günkü konuşmasında siyasi tutukluların derhal serbest bırakılacağını ve protestocuları öldüren kolluk kuvvetlerinin yargılanacağını açıklamıştı.

Dışişleri: Taahhütler memnuniyetle not edildi

Darbenin ardından askeri konseyin yaptığı açıklamalar Türkiye tarafından da takip ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı Pazar akşamı yayımladığı açıklamasında "taahhütlerin memnuniyetle not edildiğini" söyledi:

Askeri Geçiş Konseyi'nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir. Bu sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir.