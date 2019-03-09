Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'den Kadın Mahkumlar İçin Serbest Bırakma Talimatı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılması talimatını verdi.

Beşir, başkent Hartum'da ülkenin doğusundan yerel yetkililerle bir araya geldiği görüşmede, parti ya da kabile kotası olmaksızın herkesin eşit temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulacağını belirtti.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş'a gösteriler nedeniyle tutuklanan tüm kadınların salıverilmesi talimatı verdiğini ifade eden Beşir, "Şu an yeni hükümeti kurmak için istişareler yürütüyoruz. Her bir göreve en layık, en iyi ve güvenilir olanı seçeceğiz. Ülkeyi yeni bir sürece taşıyoruz. Muhammed Tahir İla'yı başbakan atamakla, Sudan halkının umudunu canlandırmayı tercih ettim. Ülke artık herhangi bir tarafa iltimasın olmadığı yeni bir döneme tanıklık ediyor. Halk nezdinde itibar kaynağı olmaları sebebiyle 18 eyaletin başına ordudan isimleri atadık." diye konuştu.

Ülke gündeminde yer tutan Port Sudan limanıyla ilgili anlaşmaya da değinen Beşir, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesinin bölge halkı adına daha adil bir karar olduğunu söyledi.

Sudan'daki tüm liman çalışanları, 21 Şubat'ta Port Sudan'daki Güney Limanı işletmesinin Filipinli bir şirkete devredilmesine tepki amacıyla süresiz iş bırakmıştı.

Öte yandan Sudan'da dün "Kadına zulme hayır" girişimi, 2 aydan fazladır adil yargılanmayı bekleyen 61 tutuklu kadının açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Sudan'daki protestolar

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Beşir, bu kararından saatler sonra yayımladığı kararnameyle Cezira Eyaleti Valisi Muhammed Tahir İla'yı başbakanlığa getirmişti.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler, OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA