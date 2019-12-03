Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralı
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Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralı

Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama sonucu meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

03.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:52
Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralı

'da bir seramik fabrikasında patlama sonucu meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.


Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Yaralılar Bahri hastanesi kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - HARTUM

Kaynak: İHA
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