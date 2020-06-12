- Sudan'da bir araç sel sularına kapıldı: 3 ölü, 1 kayıp - Sudan'da bir araç sel sularına kapıldı: 3 ölü, 1 kayıp Sudan'ın başkenti Hartum'da bir aracın sel sularına kapılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

- Sudan'da bir araç sel sularına kapıldı: 3 ölü, 1 kayıp

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da bir aracın sel sularına kapılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Afrika ülkesi Sudan'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Kuzey kordofan kentinden başkent Hartum'a giden bir araç, Hartum'un batısında sel sularına kapılarak sürüklendi. Sudan polisi yaptığı açıklamada, aracın sel sularına kapılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Polis, olayda 7 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Öte yandan kayıp olan kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA