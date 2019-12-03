Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı
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Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.

03.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:04
Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı

'ın başkenti 'da bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.


Başkent Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Polis, patlama sonucu ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken patlamanın büyük maddi hasara yol açtığı aktarıldı. - HARTUM

Kaynak: İHA
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