Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı
Haberler » Dünya » Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı - Haber

Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı

29.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:11
Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

'da Egemenlik Konseyi ile , devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.


Devlet televizyonunun olarak duyurduğu haberine göre, Egemenlik Konseyi ile kabine üyeleri bir araya geldi ve "eski rejimin ortadan kaldırılması yasası"nı onayladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et