Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

29.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:11

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.



Devlet televizyonunun son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Egemenlik Konseyi ile kabine üyeleri bir araya geldi ve "eski rejimin ortadan kaldırılması yasası"nı onayladı. Euronews.com'da Görüntüle