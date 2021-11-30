Sudan'da Beşir Rejimini Tasfiye Komitesi üyesi Salih serbest bırakıldı

Sudan'da Ömer el-Beşir liderliğindeki eski rejimin nüfuzunu sona erdirmek ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu komitenin üyesi Vecdi Salih'in serbest bırakıldığı bildirildi.

Salih'in kardeşi Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Vecdi (Salih), bu sabah serbest bırakıldı. Sağlığı iyi. Hartum'un güneyindeki evine geldi." dedi.

Vecdi Salih serbest kaldıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürler, olması gerektiği gibi sokaklardan sokaklara... Şiddete başvurmayıp, provokasyonlara boyun eğmeden barışçıllığımıza bağlıyız. Yaşananlar sorumluluğumuzun farkına varmayı gerektiriyor. Bu yüzden gerekli bir farkındalıkla tepkimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Beşir'in 30 yıllık iktidarının 11 Nisan 2019'da halk ayaklanması ile sona ermesinin ardından 10 Aralık 2019'da eski rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması ve yolsuzlukla mücadele için komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Komite, bazı şirketlerle gayrimenkullere ve fonlara el koyarken yüzlerce kamu görevlisini işten çıkarmıştı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmadaki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması maddesi uyarınca çok sayıda bakan, siyasetçi ve aktivist salıverilmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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