Sudan'da "Beşir ile bağlantılı" 100'den fazla diplomat görevden alındı

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36

Sudan hükümeti, Dışişleri Bakanlığında devrik lider Ömer el-Beşir ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle büyükelçilerin de bulunduğu 109 diplomatın görevlerinden alındığını bildirdi.

Beşir Rejiminin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Muhammed el-Fekki Süleyman, düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Bakanlığındaki görevden almalar, eski rejimin burada güçlenmesini önlemek içindir. Bu karar, tüm Sudanlılara bu makamlar için onurlu bir mücadele yolu açacaktır. 150-200 Sudanlının özgür ve temiz bir yarışla bu kadrolara atanmaları beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Süleyman, bu makamların uzun yıllar boyunca belli grupların tekelinde olduğunu belirterek bu durumun Sudan devletine büyük zarar verdiğini savundu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve kamuya ait tüm malların iadesi için 10 Aralık'ta bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA