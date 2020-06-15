Sudan'da Beşir döneminde öldürüldüğüne inanılan askerlere ait toplu mezar bulundu Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir döneminde askeri eğitim kampından kaçarken vurularak öldürülen askerlere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir döneminde askeri eğitim kampından kaçarken vurularak öldürülen askerlere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.

Sudan Başsavcısı Tac es-Sir el-Habr, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, başkent Hartum'un güneydoğusunda, 1998 yılında askeri eğitim kampından kaçmaya çalışan askerlerin kalıntılarını içerdiğinden şüphelenilen toplu bir mezar bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın ileri aşamalara geldiğini dile getiren Başsavcı Habr, birkaç hafta içinde dosyanın mahkemeye teslim edileceğini ifade etti.

Başsavcı, toplu mezarda kaç kişinin cesedine ulaşıldığı hakkında bilgi vermedi.

El Eifalun askeri kampında, Beşir rejiminin Güney Sudan'daki isyancı gruplara karşı yürüttüğü savaşa gönderilen askerlerin eğitildiği, isyancı Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'na (SPLA) karşı tecrübesiz ve donanımsız genç askerlerin cepheye sürüldüğü öne sürülüyor.

Kamuoyunda El Eifalun katliamı olarak bilinen olayda dönemin Sudan hükümeti, askeri kamptan kaçan askerlerin, Nil Nehri'nde boğularak hayatlarını kaybettiklerini bildirmişti.

Muhalefet ise iktidarı askerleri silahla vurarak öldürmekle suçlamış, olayda 100'ün üzerinde askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA