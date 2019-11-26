Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı

26.11.2019 02:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 02:22

Sudan'da, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.

Hükümete bağlı İşten Çıkartılanlar Komisyonu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Erraşid Said Yakup, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, kamuda haksız yere işten atılanlar ve ihraç edilenlerden 65 yaşın altındakilerin önceki kurumlarında görevlerine dönme hakkı bulunduğunu bildirdi.

Yakup, 65 yaş üzeri memurların ise emekliliğine karar verileceğini ve tazminat hakkı doğabileceğini kaydetti.

Başbakan Abdullah Hamduk da sosyal medya hesabından, görevlerinden alınanlarla ilgili çalışma yürüten komisyonun ilk etapta adaletin sağlanması ve haksızlığın giderilmesini hedeflediğini ifade etti.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos'ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Sudan Hükümeti, Beşir'in darbeyle göreve geldiği 1989 yılı ile askeri darbeyle görevine son verildiği 2018 yılı arasında haksız yere işlerinden çıkartılanların dosyalarını takip etmek amacıyla 17 Ekim'de komisyon kurmuştu.

Resmi istatistikler bulunmasa da Ömer el-Beşir'in göreve gelmesinin akabinde devlet kadrolarına destekçileri ve lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi mensuplarını yerleştirdiği, Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde kamudan ve ordudan ihraç edilenlerin sayısının 500 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA