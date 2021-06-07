Sudan'da beş eyaletin birleştirilmesiyle oluşturulan Darfur Bölgesi'nin Başkanı Minawi yemin etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'da beş eyaletin birleştirilmesiyle oluşturulan Darfur Bölgesi'nin Başkanı Minawi yemin etti

Sudan'da beş eyaletin birleştirilmesiyle oluşturulan Darfur Bölgesi'nin Başkanı Minawi yemin etti
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Darfur bölgesi başkanı olarak yemin etti.

Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Darfur bölgesi başkanı olarak yemin etti.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreninin ardından yaptığı basın açıklamasında Minawi, federal hükümet, yerel yönetimler, eyalet valileri ve tüm Darfur'un önde gelenleriyle iş birliği yaparak Darfur'da akan kanın durdurulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Güney ve Batı Darfur eyaletlerinde son zamanlarda yaşanan olayların Darfur'daki son kanlı olaylar olmasını temenni eden Minawi, yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sorunlarına ve bölgelerine geri dönüşlerine büyük önem vereceğini belirtti.

Federal hükümeti, Cuba Barış Anlaşması'nı imzalayanları ve tüm Darfur halkını Cuba Anlaşması'nı uygulamaya ve imzalamayanları barışa katılmaya çağıran Minawi, Darfur'un uluslararası toplumla ve yabancı şirketlerle altyapı, enerji ve içme suyu alanlarında kalkınmayı sürdürmek için iş birliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti.

Sudan hükümeti 2 Mayıs'ta Mini Arko Minawi'yi Darfur bölgesinin başkanı olarak atamıştı.

Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalandı.

Cuba Barış Anlaşması

Sudan hükümeti ile bazı silahlı grupları bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020'de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Aynı zamanda Sudan için 8 bölgeli federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e özerklik hakkı tanıyor.

Anlaşmaya göre, halihazırda 5 eyalet birleşerek Darfur tek bir bölge haline geliyor. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olurken bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan'da beş eyaletin birleştirilmesiyle oluşturulan Darfur Bölgesi'nin Başkanı Minawi yemin etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:52:43. #1.13#

title