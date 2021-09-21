Sudan'da başarısız darbe girişimi - Haberler
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Sudan'da başarısız darbe girişimi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberler inde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Sudan'da başarısız darbe girişimi
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve...

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve...

 Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.
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