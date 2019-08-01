Sudan'da barışçıl göstericilere saldırıya tepki yürüyüşü

Sudan'da pazartesi günü El Ubeyd kentinde barışçıl göstericilerin öldürülmesini protesto için on binler sokaklara indi.

Sudan'da Ömer el-Beşir'i deviren muhalif gösterilerin organizatörü ve sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin önde gelen bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum ve birçok kentte "Adil Kısas" adıyla sabah saatlerinde başlayan yürüyüş ve protesto gösterileri, akşama kadar devam etti.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce Sudanlı, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkentinde protesto yürüyüşü düzenleyen öğrencilere yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Ubeyd kentinde öldürülen barışçıl eylemciler için kısas isteyen göstericiler, "Özgürlük, barış, adalet; devrim halkı tercihi, diyet kabul etmiyoruz, kana kan" şeklinde sloganlar attı, yönetimin sivil hükümete devrini talep etti.

Gösteriler sırasında, asker ve polis, ordu karargahı çevresi, köprüler ve ana caddelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Havanın kararmasıyla göstericiler dağıldı.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.?

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 4'ü öğrenci 6 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.?

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.?

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.?

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.?

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA