Sudan'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi
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Sudan'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

Sudan'da, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için hatim indirildi, kurbanlar kesildi.

03.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:18
Sudan'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

'da, 'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'de başlatılan 'nın zaferle sonuçlanması için hatim indirildi, kurbanlar kesildi.

Niyala kentinde, İnsan ve İrfan Vakfı tarafından harekatın başarılı şekilde sonuçlanması için bir medresede kurbanlar kesildi, Türkiye ve İdlib'deki Türk ordusu için dualar edildi.

Başkent Hartum'daki Aziz Mahmud Hüdayi Vakfında kalan öğrenciler de Mehmetçiğin zaferi için Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

Kaynak: AA

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