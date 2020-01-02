Sudan'da ayrılıkçı örgüt ateşkesi 3 ay uzattığını açıkladı

02.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:30

Sudan'da Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün Abdulaziz Hulu liderliğindeki kolu, tek taraflı olarak ateşkesi 3 ay uzattığını ilan etti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, tek taraflı ateşkesin, Sudan'daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunması için bir iyi niyet göstergesi olarak yapıldığı ve diğer silahlı hareketlerle süren barış müzakerelerine başarı şansı tanıdığı belirtildi.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Sudan hükümetiyle ayrılıkçı silahlı hareketler arasında 10 Aralık'ta yeni barış müzakereleri turu başlamıştı.

Hükümetle SPLM-N'nin Abdulaziz Hulu liderliğindeki kolu, 18 Aralık'ta siyasi, insani ve güvenlikle ilgili müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmıştı.

SPLM-N, bu anlaşmadan sonra yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Hartum hükümetiyle yürütülen müzakerelerde "laiklik ve kendi kaderini tayin etme" konularında herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini bildirmişti.

Cuba müzakereleri

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

Batıda Darfur bölgesindeki silahlı hareketler 2003'ten bu yana devam ederken, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) de 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde Sudan hükümetiyle silahlı mücadele yürütüyor.

Beşir'in devrilmesi ve ülkede rejim değişikliği, tarafları nihai barış anlaşmasına biraz daha yaklaştırdı.

Cuba'da, batıdaki silahlı hareketlerin temsil ettiği "Darfur Meselesi", Abdulaziz Hulu ve Malik Akkar'ın liderliğini yaptığı SPLM-N'nin iki kanadı tarafından temsil edilen "Güney Kurdufan, Mavi Nil Meselesi ve Devrimci Cephe tarafından temsil edilen "Doğu, Orta ve Kuzey Sudan Meselesi" olmak üzere ülkedeki silahlı hareketler ile hükümet arasında nihai barışın sağlanması için görüşmeler yapılıyor.

SPLM-N, 2017'de Malik Akkar ile yardımcısı Abdulaziz el-Hulu arasında ikiye bölündü. Örgütün 2 kanadı arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hareketin Güney Kurdufan kanadını Hulu yönetirken Mavi Nil eyaleti ise Akkar'a bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Hulu, Mavi Nil ve Güney Kurdufan için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Kaynak: AA