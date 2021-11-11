Sudan'da askeri müdahale sonrası feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurdu.

Sudan devlet televizyonuna göre, Burhan, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirdi.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek isim istişareler sonrası açıklanacak.

Burhan ve Dagalu ile feshedilen konseyde de yer alan Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Korgeneral Yasir Abdurrahman el-Ata ve Koramiral İbrahim Cabir İbrahim konseyin askeri üyeleri oldu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da silahlı hareketlerle Ekim 2020'de imzalanan barış anlaşması gereğince Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Mavi Nil eyaletindeki lideri Malik Agar, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği lideri Ettahir Ebubekir Hacer, konseyde silahlı hareketleri temsil edecek.

İlk konseydeki isimlerden Reca Nikola Abdulmesih'in yanı sıra Yusuf Cak Kerim, Ebulkasım Muhammed Ahmed, Abdulbaki Abdulkadir Zubeyir ve Selma Abdulcabbar el-Mubarek, konseyin yeni sivil üyeleri olarak belirlendi.

Sudan'ın tüm bölgelerini içine alacak şekilde oluşturulan yeni konseyde, doğu bölgesini temsil edecek isim istişareler sonrası açıklanacak.

Konseye ilk kez atanan sivil üyelerden, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde milletvekilliği de yapan Ebulkasım Muhammed Ahmed, İsrail ile Normalleşme Halk Girişimi başkanlığını da yürütmüştü.

Sudan'da askerin yönetime el koyması sonrası oluşan yönetim krizinin aşılması için kritik önemdeki konseyin kurulmasının ardından gözler yeni hükümetin oluşturulmasına çevrildi.

Burhan, Egemenlik Konseyinde olduğu gibi bölgesel ve etnik olarak tüm ülkeyi kapsayacak teknokrat hükümeti kurma sözü vermişti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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