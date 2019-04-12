Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi: İktidarda Kalma Derdimiz Yok

Ordu'nun darbesiyle yönetime el konulmasının ardından belirsizliğin sürdüğü Sudan'da askeri geçiş konseyi basın açıklaması yaptı.

Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacaklarını belirten askeri geçiş konseyi "İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz. Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada Ömer el Beşir'in Sudan yargısı tarafından yargılanacağı "Askeri konsey iktidarda olduğu sürece hiçbir Sudanlı yabancı mahkemelerde yargılanmayacak" ifadeleriyle belirtilirken, gelecekte oluşturulacak sivil bir hükümetin konuyla farklı şekilde ilgilenmeyi seçebileceğine de değinildi.

Ayrıca askeri geçiş konseyi, yaşanan gelişmelere dair dış tepkilerin pozitif olduğunu, Ömer elBeşir rejiminin kilit isimlerinin tamamının tutuklandığını ve ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacaklarını belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Sudan'da ekonomik nedenler yüzünden 19 Aralık'ta başlayan protestolar ve kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Başkent Hartum'da binlerce Sudanlı Cumartesi gününden beri Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in konutunun önünde eylem yaptı ve istifasını istedi.

Bunun üzerine ordu birlikleri devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Yerel basın ordu ve RSF silahlı kuvvetler birliklerinin başkentin hassas noktalarında beklemede kalırken, devlet televizyonu ve radyosunda, ulusal marşlar ve şarkılar yayınlandığını yazmıştı. Daha sonra ise askeri geçiş konseyi, Beşir'i tutukladıklarını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası sokaklara inen muhalifler kutlamalar yapmış ve Hartum'da mimarlık öğrencisi olan 22 yaşındaki kadın eylemci Alaa Salah, protesto gösterilerindeki dansları ve kadınlara yaptığı 'protestoya katılın' çağrıları ile gösterilere damgasını vurmuştu.

Kaynak: DHA