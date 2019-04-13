- Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı görevini devralan Abdurrahman yemin etti

HARTUM - Sudan'da Orgeneral Abdulfettah Burhan Abdurrahman, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve başlamak üzere yemin etti.

Sudan'da, Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurmasından sonra, Orgeneral Abdulfettah Burhan Abdurrahman, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve başlamak üzere yemin etti. Halk tarafından sevilen Abdurrahman'ın göreve gelmesini kutlayan vatandaşlar ise kutlama yapmak üzere sokakları doldurdu.

Kaynak: İHA