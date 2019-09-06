Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı

Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı

Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üye belirledi.

06.09.2019 08:39
Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı

Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.


Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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