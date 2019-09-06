Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı
Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üye belirledi.
Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.
Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle