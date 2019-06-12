Sudan'da asker ve muhalefetten müzakere adımları: Geçiş konseyi kurulacak

Sudan'da asker ve muhalefetten müzakere adımları: Geçiş konseyi kurulacak

Sudan'da askerler ve sivil muhalifler, ülkeyi yönetecek bir geçiş konseyi kurulmasına ilişkin müzakereleri sürdürme konusunda anlaşmaya vardı

Sudan'da asker ve muhalefetten müzakere adımları: Geçiş konseyi kurulacak

Sudan'da askerler ve sivil muhalifler, ülkeyi yönetecek bir geçiş konseyi kurulmasına ilişkin müzakereleri sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklama, tarafları bir araya getirmek için arabuluculuk yapan Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'den geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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