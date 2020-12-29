Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi
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Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

29.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:38
Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir merkezde sorgulandıktan sonra hayatını kaybeden Bahauddin Nuri'nin (45) cenazesi, binlerce Sudanlının katıldığı cenaze namazının ardından başkent Hartum'da defnedildi.

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir merkezde sorgulandıktan sonra hayatını kaybeden Bahauddin Nuri'nin (45) cenazesi, binlerce Sudanlının katıldığı cenaze namazının ardından başkent Hartum'da defnedildi.

Nuri'nin Umdurman kentindeki bir hastaneden alınan cenazesi, başkentin güneyinde Kalakle kentindeki kabristanda binlerce kişinin kıldığı namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan bazı kişiler, "Halk kısas istiyor. Bahauddin Nuri'yi kim öldürdü?" sloganları attı.

Defin işlemlerinin ardından konuşma yapan Muhammed Nuri, kardeşinin hiçbir siyasi eylemde yer almadığını belirterek suçsuz yere işkenceyle öldürüldüğünü belirtti.

Savcılık "kasten adam öldürmeden" soruşturma başlattı

Ulusal basındaki haberlere göre, Hartum'un güneyindeki Kalakle Mahallesi'nden 17 Aralık'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce plakasız bir araca bindirilerek kaçırılan Bahauddin Nuri'nin (45) cansız bedeni, 4 gün sonra Umdurman kentindeki bir hastanenin morgunda bulunmuştu.

Nuri'nin asker sorgusunda ölümüyle ilgili bazı siyasi grupların "acil soruşturma" çağrısı, konunun ülke gündeminde ses getirmesine neden olmuştu.

Savcılık, dün, Nuri'nin Hızlı Destek Kuvvetlerinin sorgusundayken hayatını kaybettiğini ve vücudunda işkence izleri bulunduğunu bildirmişti.

Savcılık, bunun üzerine olaya karışan HDK üyeleri hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

HDK, sorgudayken bir sivili öldürdüğünden şüphelenilen askerlerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve savcılığa teslim edildiklerini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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