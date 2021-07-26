Sudan'da aşırı yağışlar sonucu 115 ev yıkıldı
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Sudan'da aşırı yağışlar sonucu 115 ev yıkıldı

Sudan'da aşırı yağışlar sonucu 115 ev yıkıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın orta kesimindeki El Cezire eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 115 ev yıkıldı.

Sudan'ın orta kesimindeki El Cezire eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 115 ev yıkıldı.

Sudan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyalette son bir haftadır etkili olan yağışlar sonucu çoğu topraktan yapılan evlerde çökmeler meydana geldi.

Yağmurun ardından 115 ev ile kamuya ait 3 yapı kısmen yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, yağmur mevsimindeki özellikle Nil Nehri'ne yakın bölgelerde oturanları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu geçen yıl yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla ev hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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