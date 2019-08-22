- Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı

- Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı

- Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralıHARTUM - Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

22.08.2019 18:12
- Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı

- Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı

HARTUM - Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi.

Sudanlı yetkililer, geçtiğimiz Mayıs ayında El Gadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

- Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı
Kaynak: İHA
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