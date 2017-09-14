Sudan'da Arakanlı Müslümanlara Destek Gösterisi

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri protesto edildi.



Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Mavi Nil eyaletindeki Sudan Öğrenciler Birliği, Rohingya Müslümanlarına destek için gösteri düzenledi.



Eylemde konuşan Mavi Nil Valisi Huseyin Yasin, "Myanmar'daki Müslümanlara yönelik vahşi uygulamalar, İslam düşmanlarının kinlerinin somut hali." dedi. Yasin, dünyadaki tüm ülkelere bu saldırılara engel olma çağrısı yaptı.



Sudan Öğrenciler Birliği Başkanı Ahmed Tatay da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları ve katliamları kınadıklarını söyledi. Tatay, İslam ülkelerinden Myanmar'daki Müslümanları korumalarını talep etti.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı.