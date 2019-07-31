"Sudan'da anlaşmanın geciktirilmesi Afrika'ya zarar verecek"

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed Hasan Lebat, askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasındaki nihai anlaşma görüşmelerinin ertelenmesine karşı çıkarak, "Bildirinin imzalanmasının geciktirilmesinin Sudan, bölge ve Afrika'ya büyük zararı olacaktır." dedi.

Lebat, başkent Hartum'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Anayasa bildirisinin imzalanmasını yavaşlatacak hiçbir durumu kabul etmediklerini belirten Lebat, "Deklarasyonun imzalanması, çoğunluğu sivillerin oluşturacağı Devlet Başkanlığı Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin seçeceği bir başbakan liderliğinde sivil hükümetin teşkil ettirilmesine geniş bir kapı aralayacak." ifadesini kullandı.

Muhammed Hasan Lebat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşma, ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacağı gibi 3 Haziran olaylarının soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasının da önünü açacak. Bu anlaşmayı onaylama çalışmalarını tamamlamak en acil ihtiyaç. Tarafları, Sudan'a hizmet eden bu aciliyeti ve gerekliliği kabul etmeye çağırıyoruz. Gerek askeri konsey gerekse muhalefet kanadından olsun bildirinin imzalanmasının geciktirilmesinin Sudan, bölge ve Afrika'ya büyük zararı olacaktır."

Lebat, müşterek hukuki teknik komisyonun çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu, bu akşam bir toplantı daha yapılacağını kaydetti.

"Öğrencilerin öldürülmesini kınıyoruz"

Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd'de pazartesi günkü silahlı saldırı hakkında da açıklamalarda bulunan Lebat, "Barışçıl protesto yürüyüşüne katılan öğrencilerin öldürülmesini kınıyoruz ve suçluların acilen yargılanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde, başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sudan'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz'da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

Siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konseyin kurulmasını, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: AA