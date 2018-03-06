Sudan'da Altın Madeninde Çatışma

Sudan'ın Nil Nehri eyaletine bağlı Vadi es-Senkır bölgesinde bir Rus maden şirketinin faaliyetlerini protesto eden vatandaşlara ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişiden biri öldü.

Eyalet hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rus maden şirketinin şantiye alanında geçen pazar günü vatandaşlar ile madenciler arasında çıkan çatışmada yaralanan bir Sudanlının dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşi açanın şantiye alanındaki polisler mi yoksa Ruslar mı olduğu bilinmiyor ancak yerel basında, ülkenin kuzeyinde yer alan altın madenindeki bir Rus çalışanın açtığı ateş sonucu 6 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Eyalet hükümeti, çatışmaların Rus şirkete maden çıkarma ruhsatı verilmesinin ardından çıktığını duyurdu. Hükümet, vatandaşlarla şirket arasında anlaşmaya varılmasına rağmen 150 kişilik bir grubun, şirketin çalışmasına engel olmak amacıyla şantiyeye saldırıp şirketin iş makinelerini yakmaya çalıştığını ifade etti.