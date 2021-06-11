Sudan'da akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılmasını protesto edenler yolları kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'da akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılmasını protesto edenler yolları kapattı

Sudan'da akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılmasını protesto edenler yolları kapattı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan anlaşma kapsamında yapılan ekonomik reformların bir parçası olarak akaryakıttaki desteği kaldırması başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte protesto edildi.

Sudan'da hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan anlaşma kapsamında yapılan ekonomik reformların bir parçası olarak akaryakıttaki desteği kaldırması başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte protesto edildi.

Eylemciler, Hartum'un merkezi ile Umdurman ve Bahri kentlerindeki caddeleri taşlar ve yaktıkları lastiklerle kapattı.

Kararın iptal edilmesini talep eden eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Ülkedeki protesto hareketlerinin liderliğini üstlenen Sudan Meslek Odaları Birliğinden (SPA) yapılan açıklamada da Hartum ve birçok kentte asker ve sivil ortaklığındaki yönetimin açıkladığı "açlık ve yoksullaştırma politikaları" karşısında kitlesel protesto gerçekleştirildiği belirtildi.

SPA, mevcut hükümetin politikalarına direnme mücadelesinde halkın yanında yer alacağını duyurdu.

Son iki yılda akaryakıt yaklaşık 50 kat zamlandı

Hükümet 9 Haziran'da akaryakıttaki devlet desteğinin tamamen kaldırıldığını açıklamış, bu kararla benzinin litre fiyatı 150 cüneyhten 290'a (5,50 Türk lirası), motorinin litre fiyatı ise 125 cüneyhten 285 cüneyhe (5,40 Türk lirası) yükselmişti.

Böylece son iki yılda akaryakıt yaklaşık 50 kat zamlanmış oldu.

Sudan, Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti.

İç üretimin tüketimin yarısını dahi karşılamadığı ülkede hükümet, ithalatla krizi aşmaya çalışıyor.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmaya başlanmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyonlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyelerini gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Sarp Akkaya Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan'da akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılmasını protesto edenler yolları kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 13:33:31. #1.13#

title