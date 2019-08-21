Sudan'da Abdulfettah el-Burhan, Konsey Başkanı olarak yemin etti

21.08.2019 13:59

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 39 ay boyunca ülkeyi yönetecek olan Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemen Konsey) Başkanı olarak yemin etti.



Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemen Konsey) Başkanı olarak Yargıtay Başkanı'nın huzurunda yemin etti" dedi. Kebbaşi açıklamasında, 11 üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi'nin oluşturulması için anayasa kararnamesi çıkarıldığını dile getirdi.



Ülkeyi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın liderliğinde 39 ay yönetecek olan Egemen Konseyi'nin 6'sı sivil ve 5'i askerden oluşan 11 üyesi ise Burhan'ın huzurunda daha sonra yemin edecek. Yeni Başbakan ise yarın atanacak.



Geçtiğimiz hafta iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için imza atılmıştı. - HARTUM

Kaynak: İHA