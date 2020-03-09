Sudan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Sudan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

09.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:22
Sudan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Başkentteki Ulusal Müze önünde bazı STK'ler tarafından düzenlenen programda, film ve belgesel gösterimleri, müzik dinletisi, resim sergisi ve maraton gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mezaya adlı STK'nin başkanı Sulafa Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın haklarını ve eşitliği haykırmak için burada toplandık." dedi.

Abdullah, etkinlik vesilesiyle kadın hastalıkları konusunda bilinçlenme ve korunma yolları hakkında eğitim verilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

Şema adlı örgütün program direktörü Nazik İbrahim de "Etkinlik ile tüm kadınların Sudan'daki değişime olumlu bir model sunabilecekleri mesajını iletmek istedik. Sudan'da bir sonraki aşama kadınlar için kesinlikle daha olumlu olacak." dedi.

Bir tarafta kutlamalar yapılırken Adalet Bakanlığı önünde de bazı STK'lerce Sudan'da kadına yönelik ihlaller protesto edildi, hükümetten kadın haklarının korunması için komisyon kurulması istendi.

Sudan hükümeti, 8 Mart dolayısıyla yaptığı açıklamada, devrimden sonra ülkede cinsiyete dayalı ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan'da kadın örgütleri, 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine yol açan kitlesel protestolar ve sonrasındaki geçiş sürecinde üstlendikleri rollerle dikkatleri üzerilerine çekti.

Kaynak: AA

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Manşet

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