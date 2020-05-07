Sudan'da 78 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'da 78 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da 78 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti
07.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:02

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkedeki 18 eyaletten 15'ine yayılırken, son 24 saatte 78 yeni vaka tespit edildi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkedeki 18 eyaletten 15'ine yayılırken, son 24 saatte 78 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 930'a çıktığı belirtildi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 52'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 92 olduğu bildirildi. En fazla vakanın 794 ile başkent Hartum'da görüldüğü kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, kıta genelinde şimdiye kadar 52 bin 175 vaka tespit edildi. Kovid-19 nedeniyle 2 bin 24 kişi öldü, 17 bin 819 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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