Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı
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Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı

Sudan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600'ü aşkın mahkum affedildi.

Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı
26.05.2020 05:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 05:19

Sudan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600'ü aşkın mahkum affedildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600'ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 976 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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