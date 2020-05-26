Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı
Sudan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600'ü aşkın mahkum affedildi.
26.05.2020 05:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 05:19
Sudan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600'ü aşkın mahkum affedildi.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600'ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.
Ülkede şu ana kadar 3 bin 976 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA